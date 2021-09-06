Amerikalı aile Afganistan'dan kaçtı
Amerikalı bir aile ABD'nin ülkeden çekilmesinden sonra kara yoluyla komşu ülkeye kaçmayı başardı.
Afganistan 06.09.2021, 23:45
Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.
Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.
Kaynak: AA
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