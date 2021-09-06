banner39

Amerikalı aile Afganistan'dan kaçtı

Amerikalı bir aile ABD'nin ülkeden çekilmesinden sonra kara yoluyla komşu ülkeye kaçmayı başardı.

Afganistan 06.09.2021, 23:45
Amerikalı aile Afganistan'dan kaçtı

Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.

Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
banner53
#ABD #Afganistan
Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?