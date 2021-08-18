Bayrak yürüyüşü yapan yüzlerce kişi Taliban'ın silahlı saldırısına uğradı
Taliban güçleri, ellerinde Afgan ulusal bayrağıyla yürüyüş düzenleyen kalabalığın üzerine ateş açtı.
Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar'ın vilayet merkezi Celalabad'da, ülkede 19 Ağustos 1919'da İngiliz hakimiyetinin son bulmasının yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yüzlerce kişiden oluşan bir kalabalık toplandı.
Associated Press'e (AP) göre, araçlar eşliğinde ellerinde Afgan ulusal bayrağıyla yürüyüş düzenleyen kalabalığın astığı bazı bayraklar Taliban güçlerince indirildi.
Taraflar arasında gerilimin hızla tırmanmasının ardından Taliban güçleri kalabalığın üzerine ateş açtı.
Bir sağlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
El Cezire ise olayda en az 3 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, ülke bayrağının değiştirilip değiştirilmemesi konusunda kararı kurulacak "hükümet"in vereceğini söylemişti.
AA