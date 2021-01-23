Biden'ın Afganistan politikasına dair ilk ipucu geldi

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın olası Afganistan politikasına dair tartışmalar sürerken, bu politikaya dair ilk ipucu, Zalmay Halilzad'ın görevde kalması oldu.

CNN International'ın ABD yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Biden döneminde de görevde kalacak. Halilzad, ABD adına Taliban ile müzakereleri yürüten isimdi.

Söz konusu hamlenin alışılmışın dışında bir adım olduğu ifade ediliyor. Çünkü yeni ABD başkanları çoğunlukla, özellikle kritik dış politika konularında, bu gibi bürokratları değiştiriyordu. Halilzad'ın görevde kalması, Biden'ın da ABD'nin Afganistan'dan belirlenen tarihte çekilmesinden yana olduğu şeklinde yorumlandı.

Daha önce ABD'nin Afganistan, Irak ve Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevlerinde de bulunan Halilzad, Taliban ile görüşmeleri yaklaşık 2 yıldır yürüten isim.

Biden'ın Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Afganistan savaşını bitirmek ve askerlerini ülkelerine geri getirmek istediklerini ifade etmişti.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki maddeler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Kaynak: Mepa News