Bir ilçe daha Taliban'ın elinde

Afganistan'daki yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, son birkaç gündür Taliban'a bağlı silahlı güçler, ülkenin güney kesiminde bulunan Gazne iline bağlı önemli Şılgar ilçe merkezine yönelik gerçekleştirdikleri saldırı neticesinde yerleşim yerini ele geçirdi.

Saldırının başladığı ilk günden bu yana Kabil hükümetine bağlı güçlerin Gazne kent merkezine yönelik geri çekildiğini ifade eden kaynaklar Şılgar ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçebileceğini belirtmişti.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamadaysa ilçe merkezinin tamamını ele geçirildiği duyuruldu.

Mücahid açıklamasında, Şılgar ilçe merkezinde Kabil hükümetine ait tüm askeri noktaların Taliban güçlerinin kontrolüne geçtiğini ifade etti. Ayrıca çok sayıda silah ve mühimmatın yanısıra 6 ABD menşeli Humvee tipi zırhlı araçla 2 Ranger aracın ele geçirildiğini ifade etti.

Saldırıda Kabil hükümeti güçlerine bağlı "onlarca" kişinin de öldürüldüğü veya yaralandığı bilgisi Taliban sözcüsü tarafından paylaşıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net