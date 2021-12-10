Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında "faydalı" görüşmeler yapıldı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, DiCarlo'nun Afganistan'a düzenlediği ve 3 günlük ziyareti kapsamında, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Kebir ile görüştüğünü aktardı.

Dujarric, görüşmelerde DiCarlo'nun kadın, erkek, genç, dini ve etnik gruplar ile azınlıklar da dahil tüm Afganların yönetimde ve sosyal hayatta yer alabilmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladığını belirtti.

DiCarlo da yaptığı açıklamada, dün sona eren ziyareti kapsamında aralarında üst düzey Taliban yetkililerinin de bulunduğu birçok Afgan ile görüştüğünü kaydetti.

"Samimi ve faydalı" geçen görüşmelerde, Afganistan'ın kapsayıcı, insan hakları yükümlülüklerine riayet eden ve terörün ortadan kaldırılmasında azimli bir ortak olması için neler yapılması gerektiği konusunun ele alındığına işaret eden DiCarlo, ülkedeki kadın ve kızların durumuyla ilgili ciddi endişeler olduğunu ifade etti.

DiCarlo, Afganistan'daki kadın ve kızlarla ilgili "Ziyaretimde tekrar duyduklarıma göre, okula gidebilmek, sosyal hayatta yer alabilmek, ayrımcılığa maruz kalmamak istiyorlar. Bu alanda kaydedilen mesafeler silinmemeli." dedi.

Ziyarette siyasiler, kadın liderler ve sivil toplum üyeleriyle bir araya gelen DiCarlo, BM'nin Afganistan'da olacağına ve burada yardım sağlayacağına dikkati çekti.

DiCarlo, "BM 1949'dan bu yana Afganistan'da, yakın zamandaki krizde de gösterildiği gibi Afganları terk etme niyetimiz yok." ifadesini kullandı.