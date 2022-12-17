BM, Afganistan koltuğu için karar veremiyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Afganistan, Myanmar ve Libya'nın BM koltuğuna dair kararları erteledi.

Böylece üç ülkenin de BM'deki koltukları mevcut isimler tarafından temsil edilmeye devam edecek.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin temsilcisi Suheyl Şahin BM'deki koltukta bulunamayacak. Afganistan koltuğu eski yönetimin elinde bulunacak.

İslam Emirliği yönetimi ise, koltuğun Ağustos 2021'de çöken Kabil yönetiminde kalmasına tepki gösteriyor.

Ancak Afgan yönetiminin tepkisine rağmen BM koltuğu 2023 yılının büyük bir kısmında da ABD bağlantılı eski yönetimin elinde kalmış olacak.

Taliban'ın iktidarda olduğu 1996-2001 arası dönemde de BM'deki Afganistan koltuğu Taliban muhaliflerinin elinde kalmış, Taliban bunu değiştirmek için 5 yıl boyunca çabalasa da başarılı olamamıştı.

Taliban'ın, BM'deki Afganistan koltuğunun 'Afganistan İslam Emirliği' muhalifi olan diasporadaki Afganlarca elde tutulmasını istemediği, bu kapsamda BM'deki bu koltuğu elde etmek için temaslarda bulunduğu ifade ediliyor.

BM'deki koltuğun alınması aynı zamanda 'Afganistan İslam Emirliği'nin tanınması için de kritik öneme sahip olarak görülüyor.

Kaynak: Mepa News