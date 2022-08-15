BM 'kadın hakları' söylemiyle Afganistan'ı istikrarsızlaştırmaya mı çalışıyor?

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün yaklaşık 40 kadın "ekmek, iş ve özgürlük" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

İzinsiz yapıldığı belirtilen yürüyüş, Afganistan'daki İslam Emirliği'ne bağlı güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

Protestolara katılan kadınların, geçmiş dönemde ABD ve Kabil yönetimi tarafından kurularak Batılı devletce fonlanan "kadın hakları" gruplarına mensup kimseler olduğu biliniyor.

Olayın ardından Birleşmiş Milletler Afganistan insan hakları raportörü Richard Bennett Twitter hesabı üzerinden Taliban yönetimini kınayan bir açıklama yayımladı.

Bennett açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsız edici haberler: Taliban bugün Kabil'de cesur kadınların protestosuna aşırı güç uyguladı. İfade özgürlüğü, birlik ve beraberlik taciz ve yıldırma yoluyla gerçek mermi kullanılarak kısıtlanmaya çalışıldı. Uluslararası İnsani Hukuk kapsamında korunan gazeteciler için de aynısı geçerli."

Kabil'de şu ana kadar mevcut yönetime muhalif kadınlar tarafından gerçekleştirilen protestolarda protestocu sayısının üç haneye ulaşamaması dikkat çekiyor.

Afganistan yönetimi iktidara geldiğinden beri gerçekleştirilen protestolara katılan kadınların genelde aynı kişiler olduğu göze çarpıyor.

BM ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ise, "kadın hakları" adı altında Afganistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlanıyor.

Yarın (15 Ağustos 2022) yarım asırdır savaşta olan ülkede tam anlamıyla bir barış sağlanmasının ilk yıl dönümü olacak.

Kaynak: Mepa News