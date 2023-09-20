Burhaneddin Rabbani 12 yıl önce bugün şehit oldu

Afganistan eski devlet başkanlarından ve Rus işgaline karşı savaşan mücahid liderlerinden Burhaneddin Rabbani, Kabil'deki evine 20 Eylül 2011 tarihinde düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldü.

Rabbani'nin saldırı sırasında evinde iki Taliban yetkilisi ile görüştüğü belirtildi. Burhaneddin Rabbani öldürüldüğünde, bir süredir Afgan hükümeti adına Taliban ve diğer muhalif gruplarla görüşmekle görevlendirilen Yüksek Barış Konseyi Başkanı'ydı.

BURHANEDDİN RABBANİ KİMDİR?

Burhaneddin Rabbani Afgan Mücahitlerinin Sovyetler Birliği'ne karşı verdiği cihadın önde gelen simge isimlerinden biri. Sovyet kuklası Necibullah rejiminin düşmesi ardından cumhurbaşkanı olmuş ama Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ardından ülkenin kuzeyinde hükümetini devam ettirmişti.

11 Eylül hadiseleri sonrasında Amerika ve Kuzey İttifakının Taliban rejimini düşürmesiyle tekrar Kabil'e dönen Rabbani, baskı altında makamını bırakmak durumunda kalmıştı.

Sovyetlere karşı mücadele veren Cemiyeti İslami'nin liderliğini halen yürütmekte olup, kısa bir süre önce Afganistan'da barış sağlanması için kurulan "Ulusal Uzlaşı Şurası"nın başına getirilmişti

1940 doğumlu Burhanettin Rabbani, Ruslara karşı savaşan iki büyük gruptan Cemaat-i İslami'nin lideriydi.

Rusların gönderilmesi sonrası 1992 yılında mücahit örgütleri tarafından devlet başkanı ilan edildi. Ancak 1996 yılında Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi üzerine ülkenin kuzeyine geçmek zorunda kaldı.

Rabbani, Sovyet işgalinin ardından mücahit gruplarınca kurulan koalisyon tarafından 1992'de cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

SADECE DÜNYA BÜLTENİ'NE KONUŞMUŞTU

Burhaneddin Rabbani, Şubat 2011'de yaptığı Türkiye ziyaretinde sadece Dünya Bülteni'ne konuşmuş, Türkiye'nin Taliban konusunda aracı olmasını isterken, çok önemli açıklamalar yapmıştı.