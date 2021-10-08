Cami saldırısını DEAŞ üstlendi
Afganistan'ın Kunduz eyaletinde meydana gelen ve şimdiye kadar 46 kişinin öldüğü,143 kişinin de yaralandığı cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan 08.10.2021, 22:53
Associated Press'in (AP) haberinde DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlediği terör saldırısında Şii Hazaraları hedef aldığı belirtildi.
Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
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