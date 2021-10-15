Camiye bombalı saldırı: 36 ölü, 70 yaralı

Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda ölü sayısı 36'ya yükseldi.

Taliban'ın Kandahar kentindeki Basın Sorumlusu Şems Samim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini bildirdi.

Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Murtaza Zarifi daha önce 30 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye geçen hafta bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

AA