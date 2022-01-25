CIA destekli Afgan askerleri aylardır ABD'ye geçebilmek için bekliyor

ABD Afganistan'dan çekilirken tahliyeler sırasında Amerikan askerilerine destek veren CIA destekli Afgan güçleri hala Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vizelerinin onaylanmasını bekliyor.

New York Times gazetesinin haberinde, tahliyeler tamamlanana kadar Afganistan'da kalan ve ülkeden en son ayrılan Afgan güçleri ve ailelerinin hala ABD'ye ulaşamadığı belirtildi. Haberde, BAE'de bir mülteci kampında tutulan CIA destekli binlerce Afgan askeri ve ailesinin ABD'ye gelebilmek için aylardır vizelerinin onaylanmasını beklediği ifade edildi.

Askeri uçaklarla tahliye edilen 80 bin Afgan'ın ABD'ye daha hızlı geldiğine dikkat çekilen haberde, ticari uçaklarla BAE gibi farklı ülkelere tahliye edilenlerin ne kadar daha bu ülkelerde kalacaklarının belli olmadığı ve vize sürecinin tamamlanmasının aylar süreceği kaydedildi.

ABD, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afganistan vatandaşını tahliye ederek ülkeden çekilmişti.