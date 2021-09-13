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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Taliban uçaklarınızı salıncak yaptı

Sözcü Lijian Zhao, sosyal medya hesabından paylaştığı ve uçakların kanatlarını salıncak olarak kullanan Taliban militanlarını gösteren videoya düştüğü notta, "Taliban uçaklarınızı salıncak yaptı" ifadesini kullandı.

Afganistan 13.09.2021, 15:30 13.09.2021, 16:37

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, söz konusu videoyu paylaşırken, “İmparatorluklar ve savaş makineleri mezarlığı. Taliban onların uçaklarını salıncak ve oyuncaklara çevirdi” notunu düştü.

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