Cumhuriyet'ten İslam Emirliği'ne, Hapishaneden devlet başkanlığına

Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Birader, Afganistan'ın ABD işgali altında olduğu dönemde yakalanmış ve 8 yılını hapishanede geçirdikten sonra Trump'ın istediği üzerine serbest bırakılmıştı.

DEVLET BAŞKANI OLACAK

Afganistan'ın yeni devlet başkanı olması beklenen Molla Abdulgani Birader, 20 yıl sürgünde olduğu Katar'dan döndü.

2001 yılından beri sürgünde olan Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, Afganistan'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

20 yıldır sürgünde olan Birader, Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçakla Kandahar'a gitti.

Havaalanında kalabalık bir grup tarafından karşılanan Taliban liderinin bir sonraki durağının Kabil olacağı belirtiliyor.

Birader'in kurulacak Afgan hükümetinin lideri olması bekleniyor.

TALİBAN ÇİN'İ SEÇTİ

ABD ile stratejik ilişkiler kuran hükümetin yıkılmasının ardından Taliban'ın yeni dönemde en yakın ilişkilerini Çin ile kurması bekleniyor.

Bu tercihle Afganistan'ın trilyonlarca dolar değerindeki değerli madenlerinin Çin kontrolüne geçeceği belirtiliyor.

CUMHURİYET'TEN İSLAM EMİRLİĞİ'NE

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele aldıktan sonra yeni hükümetin kurulacağını duyurmuştu. Taliban, Afganistan'ın demokratik bir yönetime uygun olmadığını belirtmişti.

Rejim değişikliğine gidilen Afganistan'da Cumhuriyet yerine İslam Emirliği ilan edilmişti.