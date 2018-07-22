Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama: 11 ölü

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Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Dostum'un danışmanlarından biri, yaptığı açıklamada, ölenler arasında Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının korumalarının da bulunduğunu söyledi.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum, kendisini havaalanında karşılayan yetkililerle selamlaştıktan sonra evine gitmek üzere alandan ayrıldı. Dostum'un konvoyunun ayrılmasının hemen ardından havaalanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aaron Chkhansuri, dün Kabil'de düzenlediği bir basın toplantısında, bir yıldan uzun süredir Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Abdul Raşit Dostum'un bugün Türkiye'den Kabil'e döneceğini söylemişti.

Aaron Chkhansuri, açıklamasında, Dostum'un aleyhindeki suçlamaların adli ve yargı makamları tarafından soruşturulmaya devam edeceğini belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 17:53