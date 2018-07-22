Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama

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Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u taşıyan uçağın yaklaşık yarım saat önce Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı.

Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Associated Press haber ajansına açıklama yapan bir Afgan yetkili, Dostum'un ve beraberindekilerin patlamadan zarar görmediği bilgisini paylaştı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aaron Chkhansuri, dün Kabil'de düzenlediği bir basın toplantısında, bir yıldan uzun süredir Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Abdul Raşit Dostum'un bugün Türkiye'den Kabil'e döneceğini söylemişti.

Aaron Chkhansuri, açıklamasında, Dostum'un aleyhindeki suçlamaların adli ve yargı makamları tarafından soruşturulmaya devam edeceğini belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 16:23