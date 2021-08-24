Eski Afgan Ordusu komutanı tahliye için Kabil Havalimanı'na geldi

ABD'nin geri çekilme kararı üzerine Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'da kaçışlar sürüyor.

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce Afgan, kendilerini güvene alabilmek için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akın ediyor.

Bölgede tahliye işlemleri için yoğun mesai yapılırken, Afganların çaresiz bekleyişi gece gündüz devam ediyor.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI ÜLKEDEN AYRILIYOR

Son olarak ise tahliye için sıra bekleyenlerin arasında, eski Afgan Ordusu Genelkurmay Başkanı Veli Muhammed Ahmedzai görüldü.

15 Ağustos'ta Taliban'ın başkent Kabil'in çevresini kuşatmasıyla ilk olarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçmıştı.

,Kaynak: En Son Haber