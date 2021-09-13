Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısı Salih'in evinde para ve altın bulundu

Afganistan'da eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in Pençşir'deki evinde 6 buçuk milyon dolar nakit para bulunduğu bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Taliban'a bağlı güçler tarafından kısa bir süre önce kontrol altına alınan Pençşir vilayetinde, Emrullah Salih'e ait olduğu belirtilen bir eve saklanmış yüklü miktarda dolar ve altın bulundu.

Bulunan nakit miktarının 6,5 milyon dolar civarında olduğu, altınların kıymetinin hesaplanmadığı ifade edildi.

Taliban güçlerince el konulan paranın sayım işlemlerinin ardından yeni yönetimin hazinesine aktarılacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz gün bölgedeki Taliban güçleri tarafından yapılan aramalarda Emrullah Salih'e ait olduğu ifade edilen 100 bin dolar daha bulunmuştu.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasından sonra ABD destekli yönetimin iki numaralı ismi Emrullah Salih, Pençşir'e kaçarak Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud tarafından koordine edilen Taliban karşıtı direnişe katılmıştı.

Taliban güçlerinin Pençşir'i ele geçirmesinin ardından Emrullah Salih'in Tacikistan'a Ahmed Mesud'un ise Fransa'ya kaçtığı iddiaları gündeme gelmişti.

Kaynak: Mepa News