Eski Guantanamo mahkumu Afganistan'da İçişleri Bakan Yardımcısı oldu

Molla Muhammed Nebi Ömeri, Afganistan'ın İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Ömeri, İslam Emirliği yönetiminin İçişleri Bakanı Siracuddin Hakkani'nin yardımcılığını yapacak.

Serbest kalmasının ardından Ömeri ilk olarak Taliban'ın Siyasi Ofisi'nde görev almış, ardından yeni kurulan İslam Emirliği yönetiminde Host valiliği yapmıştı.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin idari ve siyasi makamlarda geçmişten bugüne sıklıkla değişim yaptığı biliniyor. 1996'daki ilk iktidarından bugüne hareketin bu siyasi tavrı sürdürdüğü biliniyor. Bu tavırla, yöneticilere çeşitli alanlarda tecrübe kazandırılması ve bir bölgede herhangi bir yöneticinin uzun süre kalarak kendisine şahsi bir güç alanı oluşturmasının kategorik olarak engellenmesi amaçlanıyor.

Nebi Ömeri, Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki ABD hapishanesinde 832 seri numarasıyla yaklaşık 12 yıl tutuklu kaldı.

Ömeri, 1968'de Afganistan'ın Host vilayetinde doğdu. ABD işgalinden sonra yakalanarak 28 Ekim 2002'de Guantanamo hapishanesinde mahkum edildi.

Molla Muhammed Nebi Ömeri, hiçbir suçlama yöneltilmeden Guantanamo'da süresiz tutuklu bulunan ve daha sonra Taliban'ın kaçırdığı, ABD ordusunda görevli Çavuş Bowe Bergdahl ile takas edilen Afgan uyruklu üst düzey 5 Taliban ismi arasında bulunuyordu.

Taliban, 2009 yılından beridir esir tuttuğu Çavuş Bowe Bergdahl'e karşılık bu beşlinin Katar'da bırakılmasını istemişti.

ABD yönetimi tarafından yüksek risk olarak işaretlenmiş ve tutukluluklarının devamı önerilmiş olsa da yapılan anlaşma sonucu Taliban beşlisi 1 Haziran 2014'te Katar'ın başkenti Doha'da serbest bırakılmıştı.

ABD istihbaratına göre Molla Muhammed Nebi Ömeri, Taliban'ın diğer yapılarla iletişiminden sorumluydu ve El Kaide ile ilişkiliydi.

Ömeri'nin bir oğlu da ABD'ye karşı savaşta yaşamını yitirmişti.

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