Eşref Gani: Afganistan’dan eli boş ayrıldım

Gani, ABD’li radyo kanalı PBS’e verdiği röportajda, bir yıl önce Kabil’den ayrıldığını, çünkü Taliban’ın yönetime geçmesinin ardından orada kalmasının imkansız olduğunu söyledi. Eski Devlet Başkanı “Cumhurbaşkanlığı koruması çöktü. Savunma Bakanlığı’na gitmeye hazırdım. Bakanlık da tamamen boştu. Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Cumhurbaşkanı Koruma Servisi Başkanı geldiğinde, her şeyin çöktüğünü ve Taliban’ın birkaç grupla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girip yıkmak için hazırlandığı bilgisini vererek, ayrılmak için iki dakika verdi” dedi.



Alman haber ajansı DPA’ya göre, Gani röportajda, 2014 yılında varlık beyanında 5 milyon dolar varlığı olduğunu açıkladığını ancak bu sefer Afganistan’dan eli boş ayrıldığını açıkladı. Gani “Kişisel mal varlığım yağmalandı. Ülkeden bir şeyle ayrılmadım. Yurtdışında da hiç varlığım yok” dedi. Eski Cumhurbaşkanı, Afganistan’dan yanına aldığı tek şeyin üzerindeki kıyafetler olduğunu belirterek, kaçışının ‘son dakika kararı’ olduğunu ve ülkeden ayrılmayı daha önce planlamadığını söyledi.



Afganistan’a dönmek isteyip istemediğine ilişkin bir soruya yanıt olarak Gani, ‘Taliban yönetimi’ altında bunu yapmayacağını, Afganistan’da her Afgan’ın aidiyet hissettiği zaman, bir Afgan vatandaşı olarak geri döneceğini söyledi.



Gani, geçen yıl Afganistan’dan ayrılmasını savunurken, orada bulunmasının ve ‘fedakarlığının’ cumhuriyeti kurtarmayacağını, bunun yerine bir ‘şok’ yaratacağını söyledi. Afganistan’ın tarihi boyunca zaten yeterince acı çektiğini belirtti.



Gani, Taliban’ın zulüm, baskı, hakların reddi ve sesleri susturmayı içeren başa çıkma biçimleri nedeniyle direnişle karşılaşabileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca “Savaş emirlerinin barışına değil, yurttaşların barışına ihtiyacımız var” dedi.



Gani, 15 Ağustos 2021’de kaçtığında, Afgan Merkez Bankası'nın rezervlerinden milyonlarca doları yanına aldığına dair iddialar yayılmıştı. Ancak eski Cumhurbaşkanı bunu defalarca reddetti. Herhangi bir taraf, iddialarını doğrulamak üzere kanıt sunmadı.

Kaynak: Şarku’l Avsat