Eşref Gani Talibanla 'koşulsuz barış' istedi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'de gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Gani, geçici barışın ulusal otoriteyi zayıflatacağını belirterek, bu aşamada, ulusal çıkarları temsil etmek için sabırla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Barış konusunda acele edilmemesi ve her kesimin görüşünün alınmasına vurgu yapan Gani, ''Barışın anahtarı Afganistan'da çünkü barış konusunda yol haritamız var ama savaşın anahtarı da Quetta, Rawalpindi ve İslamabad'da.'' ifadelerini kullandı.

Eşref Gani, ''Biz Taliban ile koşulsuz barış istiyoruz bu konuda çok ciddiyiz ve kimsenin şüphesi olmasın, barış olacaktır.'' diye konuştu. ''Biz geçici barış değil, kalıcı barış istiyoruz'' diyen Gani, Taliban'ın, Afganistan halkının iradesine saygı duymasını istediğini aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı. Zira Taliban barış görüşmeleri için masya oturma şartı olarak ülkeden ABD askerlerinin gitmesini ön koşul olarak sunuyor.

Kaynak: AA