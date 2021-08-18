Eşref Gani'den açıklama! Kendini savundu, ekibini suçladı

Taliban'ın Kabil'e dayanmasıyla birlikte Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde açıklamalarda bulundu. Ayrıca Gani, yanında para götürdüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Kan dökülmesinin önüne geçmek ve büyük bir felaketi önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını yineleyen Gani, beraberinde para götürdüğü yolunda iddialara ilişkin de "tamamen temelsiz" değerlendirmesinde bulundu.

Eşref Gani, "Afganlar için adalet yolundaki çabalarını devam ettirebilmek" adına Afganistan'a dönene kadar diğerleriyle istişare halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, "güvenlik ekibi tarafından ülkeden ayrılmaya zorlandığını" iddia ederek, varlıklarını ve "gizli belgeleri" Afganistan'da bıraktığını söyledi.