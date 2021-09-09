'Evimi terk etmeyeceğim' demişti, Afganistan'daki son Yahudi de ülkeden kaçtı

Daha önce Afganistan'da kalmaya karar veren ülkedeki son Afgan Yahudi, kararından vazgeçip geçen haftasonu ülkeden kaçarak ABD'ye doğru yola çıktı.

Geçimini halı ve mücevher satarak sağlayan Zebulon Simantov, Herat'ta doğmuş ve daha sonra başkent Kabil'e yerleşmişti.

Simantov'un eşi ve iki kızıysa 1998'den bu yana İsrail'de yaşıyor. Simantov, boşanmayı yıllardır reddettiği için İsrail'e gitmek istemiyor. Zira oradaki hukuk sistemine göre boşanmaya karşı bu tür bir direnmeye ceza veriliyor.

Bölgedeki son Afgan Yahudi, Kabil'de terk edilen bir sinagogun bakımını da üstlenmişti. "Kabil'deki sinagogu Yahudiler adına korumayı başardım" diyen Simantov, Nisan 2021'de yaptığı açıklamadaysa sonbaharda Afganistan'dan ayrılmayı planladığını söylemişti:

Afganistan'la ilgili haberleri artık İsrail'den takip ederim.

Ancak Simantov bu kararından ağustosta vazgeçmiş, evinden ayrılmayacağını ifade etmişti:

Evimi terk etmeyeceğim. Ayrılırsam sinagogun bakımını yapacak kimse kalmaz. ABD'ye gitme şansım da vardı ama vazgeçtim.

Ancak Times of Israel'in İsrail Kamu Yayın Kurulu'ndan (KAN) aktardığına göre Simantov, yanında 30 Afgan kadın ve çocukla birlikte ülkesinden kaçarak adı açıklanmayan komşu bir ülkeye gitti. Bugün geçilen haberde Simantov'un buradan ABD'ye doğru yola çıktığı yazıldı.

Yolculukta çekilen görüntülerde de Simantov ve beraberindekilerin 5 gün boyunca otobüsle çorak topraklardan geçtiği ve tehlikeli bölgelerde olduklarına dair uyarıldıkları görülüyor.

Operasyonu düzenleyen ve ismi verilmeyen güvenlik şirketinin sahibi, İsrail asıllı Amerikalı iş insanı Moti Kahana, New York'a giden Simantov'un kararını değiştirmesini şöyle açıkladı:

Simantov'un fikrini, komşularının ‘Git ve çocuklarımızı da götür çünkü onlar da tehlikede' demesi değiştirdi. Ayrıca Simantov'un sorunu Taliban değil, IŞİD ve El Kaide. Onlardan korkuyor.

Kahana ağustos sonunda da Simantov'u İsrail'e götürmek istemiş ancak boşanma davası sebebiyle Afganistan'daki son Yahudi bu talebi reddetmişti.