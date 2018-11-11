FETÖ'nün Afganistan'daki okulunda arbede

Afganistan'ın Herat Eyaletinde Maarif Vakfı'na devredilen FETÖ'nün Afgan-Türk okulunun yetkililere teslim edilmemesi sonucu polis ve askeri birlikler okulu kuşattı. Yetkiliere karşı çıkan bazı öğrenci ve öğretmenler gözaltına alındı.

Yerel basının iddiasına Herat Eyalet yetkilileri Afgan-Türk okulunun polis ve askeri birlikler tarafından pazar sabahı kuşatıldığını doğruladı.

29 Temmuz 2018 tarihinde Şibirgan’da (Sheberghan) bulunan FETÖ'ye ait Şibirgan Afgan-Türk Erkek Lisesinde de olaylar çıkmış polise mukavemet göstermekten çok sayıda insan gözaltına alınmıştı.

1995 yılında kurulan ve Özbek lider Raşit Dostum’un kontrol ettiği bölgede yer alan okul 23 yıldır eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettiriyordu. Okul şubat ayında Maarif Vakfına devredilmişti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, okulun önünde toplanan erkek ve kız öğrenciler polisle arbede yaşadı.

Öte yandan okulun işletmeciliğini de yapan ‘Afgan-Türk Cağ Okulları’ bir basın bildirisi yayımladı. Farklı dillerdeki bildiride şu ifadeler kullanıldı.

“Şibirgan Afgan- Türk lisesi dün akşamdan beri emniyet güçleri kuşatması altındadır. Afganistan yasalarına göre savcılık tarafından yazılı emir olmadan emniyet birimlerinin Afghan-Türk lisesi sahasına girme yetkisi bulunmamaktadır. Kuşatma hala devam etmekte ve okula giriş izni verilmemektedir. Emniyet güçlerinin bu davranışı Afghanistan kanunlarına aykırıdır. Saatlerdir Şibirgan istihbarat teşkilatı başkanı, il eğitim müdürü ve Civizcan İli idare ve mali yetkilileri Şibirgan Afgan-Türk okulu kapısına gelmiş ve zorla içeri girmeye çalışmaktadır.

Değerli basın mensuplarından bu kanunsuz ve usulsuz davranışı duryurmalarını rica ediyoruz."

Afganistan’da şu anda 7 bölgede 14 Afgan-Türk Okulu bulunuyor ve bu okullarda 8 bin civarında öğrenci ve 160 öğretmen görev yapıyor.

Ülkedeki FETÖ'ye bağlı okullar şubat ayında Maarif Vakfı'na devredilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 15:09