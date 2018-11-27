Görülmemiş kuraklık, bitmeyen savaş: 6 milyon muhtaç insan

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Afganistan'da bu yıl daha önce görülmemiş düzeyde kuraklık yaşandığını ve ülkede yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

UNICEF Afganistan İletişim Şefi Alison Parker, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan ve uluslararası toplumun Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını içeren "Afganistan Konferansı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Parker, ülkede on yıllardır devam eden çatışmaların çocuklar üzerinde "dehşet verici" etkileri olduğunu belirterek, 2018'in de ülkedeki şiddet olayları, şimdiye kadar görülmemiş kuraklık, gıda güvensizliği ve artan yoksulluk nedeniyle çok zorlu geçtiğine işaret etti.

Afganistan'da, yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Parker, 3 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ve bunların yüzde 60'ını da kız öğrencilerin oluşturduğunu aktardı.

"Çocuklar için durum çok korkunç ve ihtiyaçları devasa." diyen Parker, 2018'in ilk çeyreğinde 5 bin Afgan çocuğun öldüğünü veya yaralandığını ve bu rakamın geçen yılın toplamına eşit olduğunu söyledi.

Parker, Afganistan'daki çatışmaların 2019 itibarıyla 40. yılına gireceğini anımsatarak, Cenevre'deki konferansa katılacak liderlere, Afganistan'daki şiddetin bir an evvel sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

BMMYK hava yardımı başlattı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch da Afganistan'da şiddet olayları ve devam eden kuraklıktan ötürü yerinden edilenler için hava yoluyla yardım başlattıklarını bildirdi.

Nisan ayından bu yana yaklaşık 250 bin kişinin yerinden edildiğini anlatan Baloch, ilk etapta 12 uçuşla 15 bin 100 ailenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çadır yardımında bulunacaklarını kaydetti.

Öte yandan, konferansın ilk gününde ülkedeki sorunlara ilişkin açılış konuşmaları ve paneller düzenlenirken, ikinci ve son gününde ise 70'ten fazla ülkeden gelen katılımcılarla "Bakanlar Konferansı" yapılacak.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afganistan Maliye Bakanı Muhammed Humayun Kaumi ve BM temsilcileri konferansın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın temsil etmesi bekleniyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 19:19