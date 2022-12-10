Gülbeddin Hikmetyar'dan savaşa hazırlık çağrısı

Hikmetyar, partisinin genel merkez yerleşkesinde bulunan camideki cuma namazı hutbesinde, geçen hafta kendisine yönelik düzenlenen suikast girişimine değindi.

Saldırganların ilk belirlemelere göre Tacikistan uyruklu olduğunun tespit edildiğini savunan Hikmetyar, saldırıyı herhangi bir gruba atfetmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Hikmetyar, saldırganların çantalarında DEAŞ'ın bayrağının ele geçirildiğini ancak bunun asıl failleri gizlemek için kullanılmış olabileceğini söyledi.

2016'da silahlı mücadeleyi bırakarak eski Afganistan hükümeti ile barış anlaşması imzaladıklarını ancak bazı çevrelerin bundan rahatsızlık duyduğunu belirten Hikmetyar, "Kararımızı vermek zorundayız. İki işgalci ve ecnebi uşakları karşısında savaştığımız gibi. Hizbi-i İslami destekçilerinden yeni bir savaş ve mücadele için hazırlık yapmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Doğru Haber