Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki pek çok insanın ülkelerinin terk etmeye çalışması korkunç manzaraların ortaya çıkmasına neden olurken, bu insanların Afganistan'ın dışına çıkabilmek için sarfettiği çaba birçok ülkede Afgan mülteci tartışmalarının fitilini ateşledi ve bununla birlikte insanlar yoğun bir şekilde hangi ülkede ne kadar mülteci yaşıyor gibi sorular sorarak konunun detaylarını araştırmaya başladı.

Çatışma ve doğal afet gibi problemler nedeniyle birçok farklı ülkede insanlar evlerini terk etmek zorunda kalabiliyor. En son tahminler incelendiğinde dünya genelinde 300 milyona yakın uluslararası göçmenin olduğu görülürken, bu sayının son 30 yılda yüzde 78 civarında arttığı göze çarpıyor.

Irkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan, bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiler BM tarafından mülteci olarak tanımlanıyor.

Uluslararası koruma arayan, başvuruda bulunduğu ülkede yetkili makamlarca başvurusu henüz sonuçlandırılmamış, yani henüz resmi olarak mülteci statüsü verilmemiş kişiler ise sığınmacı olarak ifade ediliyor.

Göçün nedeni ve hukuki statüsünden bağımsız olarak ikamet ettiği ülkeden ayrılarak başka bir ülkeye giden kişi de göçmen şeklinde anılıyor.

Bilindiği üzere en çok mülteci veren ülke Suriye olurken, en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke de Türkiye olarak öne çıkıyor. Bugünlerde Suriye'nin rekorunun Afganistan tarafından kırılmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Hindistan en çok göçmen veren, ABD ise en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke diye listeleniyor.

Bundan yaklaşık 30 yıl önce yüzde 2,9 seviyesinde olan göçmenlerin dünya nüfusuna oranı, 2019 yılında 3,5'e çıkmıştı. Bu da demek oluyor ki neredeyse her 30 kişiden biri göçmen.

Söz konusu rakamların 2 yıl öncesini baz aldığı düşünüldüğünde son yıllardaki üzücü gelişmelerin ışığında tablonun daha da kötüleştiğini tahmin etmek işten bile değil.

Son verilere göre hangi ülkede ne kadar mülteci yaşıyor?

Bu veriler doğrultusunda dünya çapında toplam 25,9 milyon mültecinin yaşadığı görülüyor. Bu son sayının, tüm zamanların en yükseği olduğunu belirtmekte yarar var. Bununla birlikte uluslararası koruma talebinde bulunan ve mülteci statülerinin tespiti için bekleyen kişi sayısının ise 3,5 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Daha önce bu statüdekilerin "sığınmacı" olarak tanımlandığını ifade etmiştik.

En üzücü olan verilerden biri de küresel mülteci nüfusunun yüzde 52’sini 18 yaş altı kişilerin meydana getiriyor olması.

En çok mülteci veren ülke Suriye'de yıllardır devam eden olumsuz gelişmeler nedeniyle ülkeden çıkış yapan mültecilerin sayısı yaklaşık 7 milyona yaklaşmış durumda. Afganistan ise 3 milyona yakın mülteci sayısı ile Suriye’den sonra geliyor.

Yine daha önce belirttiğimiz gibi en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli var. Son 5 yıldır dünyadaki en büyük ev sahibi ülke konumunda olan Türkiye, diğer milletlerden de yine yüzbinlerce mülteci ve sığınmacıyı barındırıyor.

Türkiye'den sonra en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler Kolombiya, Pakistan ve Almanya olarak sıralanıyor. Almanya'da bir milyondan fazla mülteci bulunuyor.

Ülkelere göre Afgan mülteci sayıları

Konunun özeline indiğimizde, geçen yılın sonu itibarıyla iltica sürecine girmemiş veya bu süreci tamamlamamış yaklaşık 2,6 milyon Afgan mülteci olduğu görülüyor. Bu nüfusun yüzde 85'inin İran ve Pakistan'da yaşadığı aktarılıyor.

Almanya burada üçüncü konumda yer alıyor ve 148 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu yılın ilk 3 ayında Avrupa'da 7 bin civarında Afgan'a kalıcı veya geçici yasal statü verildiği biliniyor. Bu kişilerin en az 2.200'ünün Yunanistan'da, 1.800'ünün Fransa'da, 1.000'inin Almanya'da, yaklaşık 700'ünün de İtalya'da olduğu aktarılıyor.

11 bine yakın Afgan mülteci Avustralya'da ikamet ederken, söz konusu rakamın Birleşik Krallık, Hindistan ve ABD'de bulunanların sayısını aştığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte Fransa ve Almanya, Afgan sığınmacıları en çok reddeden ülkeler olarak öne çıkıyor.

Afgan mülteciler konusunda belki de en çok sorgulanması gereken ABD'nin ülkedeki askeri görev sırasında Washington hükümeti ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışan Afganlar için programını genişlettiği bildiriliyor.

Bu yıl 500'e yakın Afgan mülteci kabul eden ABD'de bu sayı 2020 mali yılında 600, 2019 mali yılında ise 1.200 seviyesindeydi.

Türkiye'deki Afgan mülteciler

Ve geldik Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zaman önce yaptığı açıklamada Türkiye'de 300 bin Afgan mülteci olduğunu söylemişti.

Öte yandan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne son süreçte en az 300 bin kişinin vize müracaatı yaptığı bilgisi mevcut.

12 Ağustos itibarıyla bu yıl 29 bin 118 Afgan'ın düzensiz göçle ülkemize geldiği kaydediliyor. Söz konusu rakam 2019'da 201 bin 437, geçen yıl ise 50 bin 161 seviyesindeydi.

Yıllar itibarıyla bakıldığında 2018'de 100 bin 841, 2017'de 45 bin 259, 2016'da 31 bin 360 ve 2015'te 35 bin 921 Afgan'ın Türkiye'de yakalandığı görülüyor.