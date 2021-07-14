Her gün binlercesi sınırı geçiyor

Afganistan’da Taliban’ın ülkedeki ilerleyişi sürüyor. Kabil Hükümeti ile Taliban güçleri arasındaki silahlı çatışmalardan en çok Afgan halkı olumsuz etkileniyor. On binlerce insan açlık, güvenlik ve sağlık sorunları ile karşı karşıya. Özellikle Herat, Farah ve Zaranj eyaletlerinden her gün yüzlerce mülteci sınırdan geçip İran topraklarına giriş yapıyor. Binlerce Afgan mültecinin Türkiye’ye geçiş yapmak için İran’da beklediği belirtiliyor. Güney Türkistan bölgesinin yüzde 80’inin Taliban’ın eline geçtiğini anlatan Afganistan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İzzet Sadat, şunları söyledi:

HER GÜN 1500 KİŞİ İRAN’A GEÇİYOR

“Şu anda Taliban ilçelerin çoğunu ele geçirdi. İl merkezleri halen devlet kontrolü altında. Ancak bölgede devlet varlık gösteremiyor. Raşid Dostum’un grupları halkın yanında direnişe destek veriyor. İnsanları ağaçlara bağlayıp taşlıyorlar, 10’a yakın kişiyi vahşice katlettiler. Evlere bombalar atılıyor. Taliban hiçbir zaman bir devlet yönetemez. Her zaman halka vahşeti yaşatmıştır. Tüm bunlar büyük bir göç dalgasına sebep olacak. Her gün 1500’e yakın kişi İran’a geçiş yapıyor. Taliban’ın baskıları devam ederse 100 bini bırakın milyonlarca kişi göç edecek.”

HAZIRLIKLI OLMAK GEREK

Türkiye’yi yeni bir göç dalgasının beklediğine işaret eden Sadat, “Halk mümkün mertebe Afganistan’dan çıkmak için uğraşıyor. On binlerce Afgan mülteci Türkiye’ye sığınmak istiyor. Göç Genel Müdürlüğü’nün bu konuda hazırlıklı olmasında fayda var” dedi. Afganistan Türkleri Sosyal, Kültürel ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fazıl Ahmet Sönmez ise Özbek, Türkmen gibi Türk soyluların Türkiye’de kalmayı tercih ettiğini, Peştun, Tacik, Hazara gibi halklarınsa Avrupa’ya gitmeyi hedeflediğini kaydetti.