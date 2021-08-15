Hükümet, barışçıl bir şekilde yönetimi Taliban'a devredecek

ABD'nin bölgeden çekilmesi ile ilerlemesi hız kazanan Taliban, ülkenin kilit eyaletlerini birer birer ele geçiriyor. Afganistan'ın başkenti Kabil ise düşmek üzere. Bölgeden peş peşe son dakika bilgileri ve açıklamalar geliyor.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre Taliban ülkenin başkenti Kabil'e her yönden girmeye başladı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre ise Taliban savaşçılarına Afgan'ın başkenti Kabil'in kapılarında kalmaları talimatı verildi

Afganistan İçişleri Bakanlığı Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanı Abdul Sattar Mirzakwal, Taliban'ın militanlarına Kabil'e girmekten çekinmelerini emretmesi üzerine geçici bir hükümet kurulacağı ve bu geçiş hükümetine 'barışçıl bir güç transferi' olacağını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Taliban Sözcüsü, Afganistan hükümeti ile Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim olması için görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Sözcü, kimseden intikam alma amaçlarının olmadığının altını çizdi ve hükümet ve orduya hizmet eden herkesin affedileceğini duyurdu.

ABD'nin elçilik binasının bulunduğu bölgeden dumanlar yükseliyor. AP tarafından çekilen karelerdeki dumanın nedeninin ise elçilik çalışanlarının 'hassas materyalleri' yok etmesi gösteriliyor.

Zira ABD basını dün, Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatlara bu yönde yazılı bir emir geçtiğini sayfalarına taşımıştı.

Rusya ise Afganistan'la ilgili acil Birleşmiş Milletler toplantısının planlandığını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkedeki son durum ile ilgili başkanlık sarayında ADB ve NATO yetkilileri ile ilgili görüşmeler yürüttüğü de gelen bilgiler arasında.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Kabil'in birkaç noktasında silah sesi duyulduğu, güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığı bilgisine yer verdi.

NATO'dan yapılan açıklamada ise AB personeli adı açıklanmayan 'daha güvenli' bir bölgeye nakledildi. ABD ise kentteki elçiliklere 'sınırlı personelle daha uygun bir yerde çalışın' talimatı gönderdi. Rusya ise Kabil'deki elçiliğini boşaltmak gibi bir planının olmadığını açıkladı.

ABD’nin Kabil’deki büyükelçiliği, Taliban’ın ilerleyişinin ardından görevli personelin tahliye edileceğini açıkladı. Elçilikten yapılan açıklamada, “Taliban’a, ABD personelini veya misyonumuzu riske atacak herhangi bir eylem sonucu, Savunma Bakanlığı'nın hızlı ve güçlü yanıt vereceğini ilettik” denildi.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı haberinin gelmesi üzerine Reuters'a konuşan Taliban yetkilisi 'Te bir Afgan sivilin yaralanmasını ya da ölmesini istemiyoruz. Ama henüz ateşkes ilan etmedik' dedi.

Taliban dün kuzeydeki Mezar-ı Şerif'i ele geçirmişti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, General Raşit Dostum’un bu bölgedeki evi de Taliban'ın eline geçti.

Taliban militanlarının Dostum'un evinde çekilen fotoğrafları Twitter'da yayınlandı. Görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

ABD'nin Afganistan'da bulunduğu 20 yıl boyunca Washington'un önemli müttefiki olarak anılan Dostum'dan ise henüz bir açıklama gelmiş değil.

Öte yandan AFP'de yer alan habere göre, hızlı ilerleyişini sürdüren Taliban, ülkenin tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdi.

Kabil'de büyük bir panik yaşanıyor. savaştan kaçmak isteyenler kentten tek çıkış yolu olarak kalan Kabil Uluslararası Havalimanı’na akın etmeye başladı.

Bilet bulmak için saatlerce havalimanında bekleyen Afganlar, her şeylerini geride bırakarak ülkeden kaçmaya çalışıyor. Kabil dışından gelenler Taliban kontrolünde olmayan yolları kullanabilmek için de ekstra para ödüyor. Afgan ve Türk askerlerinin konuşlandığı havalimanında güvenlik önlemleri arttırılırken, kalabalığın önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Hürriyet