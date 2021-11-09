İHH'dan Afganistan'a 100 ton yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'den getirilen 100 ton buğday tohumunu başkent Kabil'de Ziraat Bakanlığı yetkililerine düzenlenen törenle teslim etti.

Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Kabil'de Badam Bag mevkiindeki Ziraat Bakanlığına ait yerleşkede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin devlet ve sivil toplum örgütleriyle dünyanın dört bir köşesinde ihtiyaç sahibi insanlara el uzattığını dile getirdi.

Söz konusu yardımın Kabil'e ulaşmasında emeği geçen İHH ve Taliban yönetimi yetkililerine teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan Turgut, "Türkiye hem devleti hem de halkıyla ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım etmiştir. İmkanı ölçüsünde dünyanın her yerine ulaşmıştır." dedi.

Türkiye'nin Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kuruluşlarla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığına değinen Turgut, "Bizim eksik kaldığımız yerde, ulaşamadığımız veya yapmış olduğumuz faaliyetleri tamamlayıcı mahiyette sivil toplum kuruluşlarımız her zaman sahada bizimle birlikte olmuştur. Bu yardımlar, halklar arasında ilişkileri geliştirme ve ön yargıları kırma özelliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Sizinle kardeşiz demeye geldik"

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç konuşmasında, getirilen 100 ton buğday tohumu ve yardım malzemesinin Afgan halkını yalnız bırakmadıklarına bir işaret olduğunu söyledi.

Oruç, "İHH olarak 30 yıldır dünyadaki kriz bölgelerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu 30 yılda öğrendiğim en önemli şey yardımdan öte kardeşlik getirdiğimizdir. Yardım etmekten ziyade, biz sizinle beraberiz, kardeşiz demeye geldik. İHH, bir vücudun parçaları olduğumuzu göstermek için kurulmuş bir vakıftır." dedi.

Türk halkını Afganistan'ı yalnız bırakmamaya davet eden Oruç, "İHH olarak dünyanın birçok noktasında kapıyı açan kurum olduk. Afganistan'daki yeni dönemde de Türkiye'den ilk yardım tırlarının buraya ulaşmasına vesile olduk. Afganistan'a gelinebildiğini gösterdik. Bu olabildiğine göre, bütün Türkiye, İslam coğrafyası ve bütün Batı'ya sesleniyorum, 'Siz de gelebilirsiniz. Gelmek zorundasınız. Bugün gelmek zorunda olduğumuz gündeyiz.'" ifadelerini kullandı.

Dünyada buğday tohumunun bereketin sembolü olduğuna işaret eden Oruç, "Biz umut ediyoruz ki bu gelen ilk tırlar bereket olur. Bunlar binlerce tırın ilk göstergesi ve habercisi olurlar inşallah. Biz (Afganistan halkını) yalnız bırakmadık ve yalnız bırakmayacağız inşallah." diye konuştu.

Oruç, yardım tırlarının Kabil'e ulaşmasında katkısı olan Türk ve Afgan yetkililere teşekkür etti.

Törende konuşan Taliban yönetimi Ziraat Bakan Vekili Abdurrahman Raşid, Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasıyla yolsuzluk ve güvenlik sorunlarının sona erdiğini belirterek İslam ülkelerini Afgan halkına yardım etmeye çağırdı.

Afganistan halkının uluslararası yardımlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Raşid, "Batılı ülkeler, Afganistan'a ait uluslararası bankalarda bloke ettikleri paraları bırakmalıdırlar. Bu paralar bugün zor durumdaki Afgan halkına aittir." dedi.

Gelen yardımların şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Raşid, dünya ülkelerini Afganistan'a yardıma çağırdı.

Törende Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi Koordinatörü Abdullah Altay ve İHH Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç da hazır bulundu.