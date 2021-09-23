İmran Han'dan Taliban'ı şartlı tanıma sinyali
Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'daki Taliban hükümetini belli şartları yerine getirmesi durumunda tanıyacaklarını söyledi.
Afganistan 23.09.2021, 11:56
Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'daki Taliban hükümetini ancak kapsayıcı olması, insan haklarına saygı göstermesi ve Afganistan topraklarının "terör merkezi" olarak kullanılmaması durumunda tanıyacaklarını söyledi.
BBC’ye konuşan Han, tanıma kararının İran, Özbekistan ve Tacikistan gibi bölgedeki diğer aktörlerle birlikte ortaklaşa alınacağını belirtti.
Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Çin, Katar gibi ülkelerin Afganistan'da Taliban yönetimini tanıyan ilk ülkeler olacağı tahmin ediliyor.
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü