İmran Han'dan Taliban'ı şartlı tanıma sinyali

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'daki Taliban hükümetini ancak kapsayıcı olması, insan haklarına saygı göstermesi ve Afganistan topraklarının "terör merkezi" olarak kullanılmaması durumunda tanıyacaklarını söyledi.

BBC’ye konuşan Han, tanıma kararının İran, Özbekistan ve Tacikistan gibi bölgedeki diğer aktörlerle birlikte ortaklaşa alınacağını belirtti.

Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Çin, Katar gibi ülkelerin Afganistan'da Taliban yönetimini tanıyan ilk ülkeler olacağı tahmin ediliyor.