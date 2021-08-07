İngilizlere çalışan Afganlar Birleşik Krallık'a yerleşiyor

Afganistan'daki savaş sırasında İngiliz birlikler için çalışan Afgan tercümanlar ve aileleri Birleşik Krallık'a yerleşiyor.

Yabancı koalisyon güçleri için çalışan Afganların, bu birliklerin ülkeden çekilmesiyle güç kazanan Taliban'ın hedefinde olmasından endişe ediliyor. Birleşik Krallık ve ABD, hayatı tehlikede görülen söz konusu kişilere ve ailelerine özel oturum hakkı tanıyor.

Bu kapsamda bir kafile daha İngiltere'ye ulaştı. Daha önce de özel oturum statüsü kazanan bin 400 Afgan İngiltere'ye yerleşmişti. Londra hükümeti, oturum hakkı kurallarının esnetilmesinin ardından 3 bin Afgan'ın daha ülkeye yerleşeceğini öngörüyor.

2001'de başlayan Afganistan işgali sırasından ülkedeki İngiliz asker sayısı 10 bine kadar yükselmiş, çoğu güneydeki Helmand vilayetine konuşlandırılmıştı. İngiliz güçler 2014 yılına kadar askeri operasyonlarda aktif rol aldı. 2014'te askeri harekatlardan çekilen İngiliz kolluk kuvvetleri 750 kadar askeri personelle Afganistan'daki varlığını eğitim amaçlı sürdürdü.

Afganistan misyonundaki son İngiliz askerlerinin de ABD ve diğer NATO birlikleri gibi eylül ayında tamamen ülkeyi terk etmesi planlanıyor.

Kaynak: Euronews