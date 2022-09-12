IŞİD’in yeni tehdidi; Kabil’deki yabancı elçiliklere saldıracağız

“Al-Naba” dergisinin Cuma günü yayınlanan son sayısında, Kabil’deki Rus büyükelçiliğine yapılan saldırı, bu grubun Afganistan’da son aylarda “en büyük başarısı” olarak adlandırıldı.

Al-Naba dergisi her hafta ön sayfasında Afrika ve Orta Doğu’dan olaylara yer veriyor, ancak bu hafta Rus büyükelçiliğine yapılan saldırı haberi bu derginin ön sayfasında yayınlandı.

IŞİD’in haftalık dergisine göre, Rus büyükelçiliğine düzenlenen intihar saldırısının saldırganının adı “Waqas Waziristan”. Veziristan, Pakistan’ın Peştunların yaşadığı bir bölgedir ve uzun yıllardır IŞİD terör örgütünün faaliyetlerine sahne olmuştur. Son 20 yılda Taliban, Veziristan’ı Afganistan’da saldırılar düzenlemek için güvenli bir sığınak olarak kullandı. Bu bölge şu anda kargaşa içinde ve Pakistanlı Taliban’ın artan saldırılarına tanık oluyor.

Al-Naba dergisi, Kabil’deki Rus büyükelçiliğinin girişindeki Taliban güvenlik barikatlarından geçen Waqqas Veziristan’ın bir grup Rus vize başvurusunda bulunanlar arasında kendini havaya uçurduğunu, orada çok sayıda büyükelçilik çalışanı ve Taliban üyesinin de bulunduğunu yazdı.

IŞİD, aralarında bir diplomat ve bir Rus güvenlik görevlisinin de bulunduğu 25 kişinin öldüğünü iddia etti. Patlamadan kısa bir süre sonra, bilgili kaynaklar The Independent’a Kabil’deki Rus büyükelçiliğinin vize bölümünün konsolosu ve bir Rus güvenlik görevlisinin ölüler arasında olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, ülkenin Kabil’deki büyükelçiliğinin iki çalışanının intihar saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliği henüz açıklanmadı.

IŞİD haftalık dergisinin haberinde, bu saldırının, Taliban’ın Kabil’deki yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine güvenlik sağlama kabiliyetine ilişkin iddiasını geçersiz kıldığı belirtiliyor. IŞİD, Taliban’ı gayrimüslim ülkelerle suç ortaklığı yapmakla suçluyor ve bu grubun son saldırılarının Taliban’ı ve dünya hükümetlerini endişelendirdiğini iddia ediyor.

Haftalık IŞİD dergisinde, bu grubun üyelerinin Çarşamba günü Tahar vilayetinin başkenti Talakan şehrinde bir Taliban grubuna mensup bir kişiyi öldürdüğü de belirtiliyor.

Afganistan’da geçen hafta DAEŞ saldırılarının sayısı iki ancak bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 kişi olarak açıklandı.

Geçen yıl Taliban, Kabil’deki büyükelçiliklerini yeniden açmak için yabancı ülkelerin dikkatini çekmeye çalıştı. Bu arada önceki Afgan hükümetinin çöküşü sırasında büyükelçiliklerini kapatmayan Rusya, Türkiye, Pakistan ve İran da çalışmalarını sürdürdü. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın büyükelçilikleri de Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinden birkaç ay sonra yeniden açıldı.

Taliban Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Motaghi Çarşamba günü Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, Taliban Emirliği’nin Kabil’de faaliyet gösteren büyükelçilikler ve yabancı örgütler için güvenlik sağladığını ve tüm ülkelere kendileri için bir tehlike olmadığına dair güvence verdiğini söyledi. Motaghi, IŞİD’in Rusya Büyükelçiliği, Tacikistan ve Özbekistan topraklarına yönelik saldırısını “küçük ve önemsiz olaylar” olarak nitelendirerek, bu saldırıların önleneceğini söyledi.

IŞİD intihar bombacısının Rus büyükelçiliğine saldırmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Amir Khan Motaghi, bu olayların Rusya-Taliban ilişkilerini olumsuz etkilememesi gerektiğini söyledi.

Rusya, Taliban’ı destekleyen ve onunla ittifak yapan ülkelerden biri ancak geçtiğimiz yıl Taliban’ı tanımamakla kalmadı, bu grubu Rusya’daki yasaklı terör grupları listesinden de çıkarmadı. Rus medyası hala Taliban’ın adının önüne “Rusya’da yasaklanmış bir grup” notu yazıyor.

Canlı bomba saldırısından birkaç saat sonra, Rus büyükelçiliği konsolosluk bölümünün hizmetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alacağını duyurdu. Yaklaşık iki ay önce bu büyükelçilik, Rusya’ya seyahat etmek isteyen öğrenciler, işadamları ve diğer Afgan vatandaşları için vize bölümünün hizmetlerini etkinleştireceğini duyurdu. IŞİD intihar saldırısıyla kapatılan bu hizmetin ne zaman yeniden başlayacağı bilinmiyor.