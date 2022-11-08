İslam Emirliği kabinesinden Taliban kurucusu Molla Ömer'in mezarına ziyaret

Afganistan'da Taliban'ın kurucu lideri Molla Muhammed Ömer Mücahid'in mezarı ilk kez görüntülendi ve halkın ziyaretine açıldı.

Ülkenin güneyindeki Zabul vilayetinde bulunduğu belirtilen mezar yerinin halka açıldığı ilk güne İslam Emirliği yönetimi kabinesi de katıldı.

Ziyarete Başbakan Molla Hasan Ahund, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, Savunma Bakanı ve Molla Ömer'in oğlu Mevlevi Yakup Mücahid de katıldı.

İslam Emirliği Sözcülerinden Zebihullah Mücahid, Molla Ömer'in mezar yerinin ABD ve NATO işgali döneminde mezara zarar verilmemesi için açıklanmadığını ifade etti.

Molla Ömer'in ölümü

Taliban’ın kurucu lideri Molla Ömer’in ölümüne dair birçok haber çıksa da bunlar hiçbir zaman doğrulanmamıştır.

Molla Ömer’in hiçbir zaman bulunamaması, “aslında Molla Ömer diye bir kişi yok” söylentilerine dahi sebep olmuştur.

Geçen 15 yılın sonunda ABD ve Batı ülkelerince desteklenen Kabil yönetimi, 29 Temmuz 2015 tarihinde Molla Ömer’in ölümünü duyurmuş, Taliban da bir süre sonra bu haberi doğrulamıştır.

Açıklanan bilgiye göre 23 Nisan 2013 tarihinde vefat eden Taliban liderinin ölümü bir süre gizlenmiştir. 2 yıldan uzun süre boyunca bu ölümün duyulmaması, Taliban’ın ABD’ye karşı bir istihbarat ve enformasyon başarısı olarak yorumlanmıştır.

Kaynak: Mepa News