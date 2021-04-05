Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kara Bağ ilçesine bağlı Sabzseng bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, askeri aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini, dört askerin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün de Kabil'de düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda dört güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.