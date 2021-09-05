Kabil'de ilk uçuş gerçekleşti

Afganistan'da Taliban’ın, Kabil Havalimanı'nda kontrolü ele geçirmesinden sonraki ilk iç hat uçuş seferi bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

YOLCU UÇAĞI MEZAR-I ŞERİF'E GİTTİ

İlk iç hat uçuşunu gerçekleştirecek olan yolcu uçağı, Mezar-ı Şerif'e gitmek üzere Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.

PAKİSTAN UÇAĞI KABİL'E İNDİ

Öte yandan havalimanında bugün bir gelişme daha yaşandı.

Bu uçuştan yaklaşık 2 saat önce ise Pakistan Havayolları'na ait PA-9834 numaralı uçağın, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı görüldü.

Kaynak: Haber7