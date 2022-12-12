Kabil'de otele silahlı ve bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de içinde Çinlilerin de kaldığı bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı, saldırganların etkisiz hale getirilmesiyle son buldu.
Afganistan 12.12.2022, 14:09 12.12.2022, 16:31
Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki otele düzenlenen saldırının üç saldırganın öldürülmesiyle son bulduğunu söyledi.
Oteldeki yabancı uyrukluların kurtarıldığını ifade eden Mücahid, ayrıca iki yabancı uyruklunun otelin penceresinden atlayarak yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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