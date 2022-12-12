Kabil'de otele silahlı ve bombalı saldırı

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki otele düzenlenen saldırının üç saldırganın öldürülmesiyle son bulduğunu söyledi.

Oteldeki yabancı uyrukluların kurtarıldığını ifade eden Mücahid, ayrıca iki yabancı uyruklunun otelin penceresinden atlayarak yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.