Kabil'de silahlı saldırı: 2 ölü

Kabil'de Taliban militanları silahlı saldırı düzenledi. İki polis hayatını kaybetti.

Kabil'de silahlı saldırı: 2 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, polislerin Kabil'in Pagman ilçesine bağlı Şah Kadam bölgesinde militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan Taliban saldırıları sürerken diğer yandan devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ile Taliban heyetleri barış görüşmelerinin ikinci aşaması için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.  

AA

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