Kabil'de yeni saldırı

Afganistan basınının aktardığı bilgiye göre başkent Kabil'de havalimanı yakınındaki yerleşim yerinde patlama meydana geldi. Havalimanı yakınlarına atılan bir top mermisinin, bir eve isabet ettiği açıklandı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Dün bir açıklama yapan Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. 6 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 180, yaralıların sayısı ise 200 olarak açıklanmıştı. Hayatını kaybedenlerin 13'ünün ABD askeri olduğu kaydedilmişti. Saldırıları DEAŞ-Horasan üstlenmişti.

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