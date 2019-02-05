Kabil'deki Afgan gençlerinin modern yüzü

Amerika'nın Taliban ile mücadele için Afganistan'a girdiği 2001 yılında doğan Afgan kuşağı, barış görüşmelerinin hız kazandığı şu günlerde gelecekle ilgili umut ve endişe içindeler.

ABD etkisinin en yoğun hissedildiği Kabil ve çevre şehirlerde yaşayan gençler Afganistan deyince alışık olduğumuz görüntülerin dışında bir profil çiziyor.

Mohammad İsmail tarafından fotoğraflanan gençlerden 16 yaşındaki Maram Atayee, Afgan Ulusal Enstitüsü müzik bölümünde piyanist ve Taliban'ın hükümette gelecekteki rolü hakkında endişe duyuyor. “En çok endişelendiğim şey, dönmeleri durumunda müzik çalmaya devam edemeyeceğim” diyor.

23 yaşındaki Anosh Sarwari, bir kafede çalışıyor ve “Barış için susadık. Barış istiyoruz, böylece insanlar işlerini yürütebiliyor ve rahatça yaşayabiliyorlar.” diyor.

22 yaşındaki Doktor Mohammad Jawed Momand, "Barış, herkesin silahlarını bırakmasını ve ülkemizdeki eğitim ve refahı düşünmesini gerektirir." diyor.

25 yaşındaki Sanatçı Mehdi Zahak, “Barış için umut var." diyenlerden.

17 yaşındaki Kawsar Sherzad,Kabil'deki Tayland boks kulübünde. "Afgan kadınları sporda birçok başarı elde etti. Taliban'ın bu başarıları kabul edeceği konusunda iyimserim." yorumunu yapıyor.

21 yaşındaki Afgan manken Omid Arman, "Bu ülkede herkesin barış arzusu var. Çok fazla ihtilafa tanık olduk. Yeterli, daha fazla trajediye tanık olmak istemiyoruz." dedi.

22 yaşındaki serbest gazeteci Zainab Farahmand, “Taliban'ı demokrasiyi ve değerlerini kabul ederlerse kabul edeceğiz” dedi.

“Amerikan birlikleri giderse, barış gelecek.”

18 yaşındaki Sultan Qasim Sayeedi, moda okumak için sosyal medyayı kullanıyor. "Taliban gelirse gösterilerimizi gerçekleştiremeyeceğimizden korkuyoruz." Ama aynı zamanda savaşın bitme zamanı geldiğini de söylüyor. “Amerikan birlikleri giderse, barış gelecek.” diyor.

19 yaşındaki Nadim Quraishi, Kabil'deki internet cafe dışındaki bir fotoğraf için poz veriyor. “Ülkedeki mevcut çatışmaya bir son vermek istiyoruz. Hükümetle Taliban arasında kalıcı bir barış için umutluyuz.” yorumunda bulunuyor.

Zarghona Haidari, bir kitapçıda çalışıyor. “Barış konusunda pek iyimser değilim. Taliban'ın hükümetle bir anlaşma yapabileceğini sanmıyorum.” diyor.

Bir lüks giyim mağazası sahibi 22 yaşındaki Sohail Ataie, "Savaştan yorulduk. İstediğimiz şey barış, daha iyi bir yaşam sürmek." dedi.

Kabil'de bir bilardo kulübünde çalışan 18 yaşındaki Farzad Aslami, “Ülkemizin refahı uğruna barış istiyoruz. Artık intihar saldırıları ve patlamaları istemiyoruz.” diyor.

19 yaşındaki Hüseyin,Kabil'deki bir kuaförde çalışıyor. "Taliban'ın barış sürecine katılması konusunda iyimserim. Taliban'ın politikalarını değiştirmesini ve eskisi gibi davranmamasını istiyorum.” diyor.

19 yaşındaki şarkıcı Wasim Anwari, Kabil'deki Tolo televizyon stüdyosunda Afgan Yıldızı yetenek şovunda poz vererek "Barış olmadan daha iyi bir gelecek için umut yok." dedi.

Onlar dünyaya gözlerini açtığında Amerikan askerleri ile tanıştılar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 11:16