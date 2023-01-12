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Kabil'deki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde meydana gelen ve 5 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan 12.01.2023, 15:18
Kabil'deki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın DEAŞ üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.

Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
#Afganistan #Kabil #DEAŞ
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