Kabil'deki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde meydana gelen ve 5 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan 12.01.2023, 15:18
Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın DEAŞ üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.
Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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