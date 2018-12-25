Kabil'deki saldırıda ölü sayısı 43'e yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam meydana gelen saldırı 10 saatlik çatışma sonrasında sona erdi. Gece 01:00'de çatışmaların meydana geldiği binanın güvenlik güçlerince temizlendiği bildirildi.

Halk Sağlığı Bakanlığı sözcüsü Wahid Majrooh, bir grup saldırganın Pazartesi günü Kabil'de bir hükümet binasını basmasından sonra en az 43 kişinin öldürüldüğünü ve çok sayıda insanın yaralandığını bildirdi.

Bu arada İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish saldırı sırasında en az 28 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Pazartesi 15:00'de diplomatik ofislerin bulunduğu yeşil bölgenin doğusunda birkaç kilometre uzağındaki Bayındırlık Bakanlığı ve Engelli ve Şehit Aileleri Ulusal İdaresi binası önünde bir bombalı araç patlatıldı.

öğleden sonra, bazı saldırganlar Kabil şehir merkezinde bir hükümet binasına baskın düzenledi - diplomatik ofislerin bulunduğu yeşil bölgenin doğusunda birkaç kilometre - Pazartesi günü saat 15: 00'de.

Kimliği belirsiz üç saldırgan daha sonra silahla ateş etmeye başladı Ulusal Engelliler ve Şehitler Aileleri Kurumu'nun binasına girdi.

Danish bu sabah yaptığı açıklamada, "Üç saldırganın hepsi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Kuruluşun 350 çalışanı kurtarıldı" dedi.

Saldırının sorumluluğunu bugüne kadar hiçbir grup üstlenmedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2018, 08:01