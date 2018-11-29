Kabil saldırısında son durum

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda son gelen verilere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, basına yaptığı açıklamada, beş saldırgandan birinin, bomba yüklü araçla Kabil'in Dispiçeri bölgesinde İngiliz güvenlik şirketi G4S'nin giriş kapısını hedef aldığını bildirdi.

Bombalı saldırının ardından diğer dört saldırganın şirkete girerek güvenlik görevlileriyle çatıştığını söyleyen Mücahit, yaklaşık 10 saat süren çatışmanın ardından dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Mücahit, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında yabancıların da bulunduğu 29 kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi.

Saldırıda bir İngiliz askerin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlenmişti.

Taliban ile hükümet arasındaki barış görüşmeleri masaya yatırılırken saldırı olaylarının yaşanması ülkede gerilimin devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 10:47