Kabil ve Taliban Afganistan'ın 34 vilayetinden 22'sinde savaşıyor

Afganistan'da savaşan muhaliflerden bir kısmı müzakere masasında oturmayı bile düşünmüyorlar.

Pazhvok haber ajansına göre, Afgan Ulusal Ordusu (ANA) Aralık ayında Taliban'a karşı 16 ilde operasyon gerçekleştirdi. Ancak Taliban'ın temsilcileri altı ilde ANA ve polisle savaştıklarını iddia ediyorlar. Buna göre, ülkenin 34 vilayetinden en az 22'sinde şiddet olayları devam ediyor.

Rakip tarafların her biri, her zamanki gibi, düşmanın kayıplarını abartarak gösteriyorlar ve bununla başarılarını beyan etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda, ne ABD destekli resmi Kabil hükümeti ne de Taliban sivil kayıpları tam olarak dile getirmiyorlar.

BM'ye göre, 1 Ocak'tan 30 Eylül'e kadar Afganistan'da 2 bin 798 sivil hayatını kaybetti ve 5 bin 252 kişi yaralandı. Bunların birçoğu intihar bombacıları ve patlayıcı aygıtlar yüzünden meydana gelen patlama (2017'ye göre yüzde 20 artış) ve hava saldırıları (ölü ve yaralıların sayısı yüzde 52 arttı) kurbanları oldular. Ancak bu resmi olarak gösterilen rakamlar olarak biliniyor. Gerçekte sivil kayıplar çok daha yüksektir. Uzak bölgelerde kimse doğru istatistikleri kayıt altına almıyor.

Yabancı birliklerin arasında da kayıp sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede bulunan Amerikan askerlerinden 9'u bu yıl çatışmalarda hayatını kaybetti. Genel olarak bu kayıplar mayın patlamaları sonucu ortaya çıkıyor. Aralık ayı başlarında Taliban'a ait sosyal ağlarda, Amerikan askeri devriyeleri zırhlı araçlarının patlamalarını gösteren videolar yayınlandı. Görünüşe göre, mayın savaşı ve Taliban pusularının taktikleri sürekli olarak geliştiriliyor. ABD ordusu arasında kayıpların artması bekleniyor.

Bu yıl ülkede bulunan diğer yabancı ülke askerleri arasında da ölüler var. Örneğin 22 Ekim'de Herat eyaletindeki Çek ordusunun albayı ve iki askeri öldürüldü. İspanyollarda birkaç askerlerini kaybettiler.

Afgan yetkililerin açıklamalarına göre, şu anda ulusal ordunun ve güvenlik güçlerinin ana hedefi ABD Ordusu Hava Kuvvetleri havacılığının desteği ile, Kabil'de olası barış görüşmelerinin önündeki başlıca engel olarak görülen Taliban’ın saha komutanlarını ortadan kaldırmaktır. Bunu yapmak için, ABD ordusunun yardımıyla, Afgan ordusunun özel bir plan geliştirdiği bölgeden gelen haberler arasında.

Saha komutanlarının ortadan kaldırılması müzakere sürecinin başlangıcını daha da yaklaştırmaya katkıda bulunacak mı? Bunu söylemek çok zordur. Sosyal ağlar aracılığıyla dağıtılan Taliban'ın açıklamalarında onlar “kan için kan, ölüm için ölüm” ilkesi üzerinde hareket etmeyi planlıyorlar. Ayrıca, militanlar öldürülen komutanlarının yerine kısa sürede yenilerini getiriyor. Ülkede Taliban'ın yeterli sayıda destekçileri olduğu bilinmektedir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2018, 15:14