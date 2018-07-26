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Kabil'de düzenlenen saldırıda istihbaratçılar hedef alındı: 4 ölü

Kabil'de istihbaratçıları hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirilirken, Taliban, onlarca istihbaratçının öldüğü iddiasında bulundu.

Kabil'de düzenlenen saldırıda istihbaratçılar hedef alındı: 4 ölü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbaratçıları hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmat Stanikzey, yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kampani bölgesinden geçen istihbaratçıların konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 4 istihbaratçının hayatını kaybettiğini ifade eden Stanikzey, 6'sının da yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Taliban'dan onlarca istihbaratçının öldüğü iddiası

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca istihbaratçının öldüğünü iddia etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 08:46
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