Kabil'de düzenlenen saldırıda istihbaratçılar hedef alındı: 4 ölü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbaratçıları hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmat Stanikzey, yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kampani bölgesinden geçen istihbaratçıların konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.
Saldırıda 4 istihbaratçının hayatını kaybettiğini ifade eden Stanikzey, 6'sının da yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.
Taliban'dan onlarca istihbaratçının öldüğü iddiası
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca istihbaratçının öldüğünü iddia etti.Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 08:46