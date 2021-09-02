Kadınlar Taliban'ı protesto etti

Taliban'ın ülkenin büyük bir kısmında kontrolü sağlamasının ardından kadın hakları konusunda endişe ve taleplerini duyurmak için bir araya gelen gösterici grup, sloganlar eşliğinde yürüdü.

Göstericiler adına açıklamayı okuyan bir Afgan kadın, Taliban'a çağrıda bulunarak, kadına siyasal, toplumsal ve yönetim alanlarında yer verilmesini gerektiğini söyledi.

AA