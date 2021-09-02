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Kadınlar Taliban'ı protesto etti

Afganistan'ın Herat kentinde toplanan bir grup kadın, ellerinde pankartlarla hakları için gösteri yaptı.

Afganistan 02.09.2021, 14:06 02.09.2021, 14:52

Taliban'ın ülkenin büyük bir kısmında kontrolü sağlamasının ardından kadın hakları konusunda endişe ve taleplerini duyurmak için bir araya gelen gösterici grup, sloganlar eşliğinde yürüdü.

Göstericiler adına açıklamayı okuyan bir Afgan kadın, Taliban'a çağrıda bulunarak, kadına siyasal, toplumsal ve yönetim alanlarında yer verilmesini gerektiğini söyledi.

AA

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#kadın #taliban #protesto #Herat
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