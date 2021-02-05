Kandahar'da bombalı araç saldırısı düzenlendi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Kabil yönetimine bağlı bölge valisinin bulunduğu yapı, bomba yüklü araçla hedef alındı.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gorak İlçe Kaymakamı Cuma Han'ın içinde bulunduğu yüksek korunaklı yapı, bugün öğleden sonra bomba yüklü araçla hedef alındı.

Evin büyük bir kısmının patlamanın şiddetiyle yıkıldığı ifade edilirken, Han'ın patlamadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Kandahar Polis Sözcüsü Cemal Barakzai tarafından yapılan açıklamada, kaymakamın saldırıdan sağ olarak kurtulduğu, diğer güvenlik personellerinden kayıpların olduğu ifade edildi.

Saldırıdan kurtulmayı başaran Cuma Han, yaptığı ilk açıklamada bomba yüklü aracın birkaç defa bulunduğu yapının önünden geçtiğini, son geçişinde ise aracın infilak ettiğini belirtti.

Gorak ilçe kaymakamının hedef alındığı bomba yüklü araç saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Mepa News