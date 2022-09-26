Kandahar'da iki toplu mezar bulundu

Taliban'ın haber ajansı Bakhtar'da yer alan habere göre, Spin Boldak ilçesindeki toplu mezardan 12 ceset çıkarıldı.

Daman ilçesindeki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Toplu mezarlarda bulunanların Taliban öncesi dönemde, 7-8 yıl önce öldürüldüğü ileri sürüldü.

Taliban kaynakları, söz konusu dönemde sert yöntemleri ile tanınan General Abdul Razık'ın Kandahar Emniyet Müdürü olduğunu iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Raportörü Richard Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine karşı hassas olunması ve cesetlerin adli tıp incelemesi esnasında zarara uğratılmaması gerektiğini belirtti.

Birçok kez suikast girişimine maruz kalan Razık, 2018'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.