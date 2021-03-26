Karzai: Barış, Afganlar arası anlaşmayla mümkün

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moskova'daki toplantının iyi geçtiğini, toplantıda tarafların sorunlar konusunda açıkça görüştüklerini yaptıklarını belirtti.

Karzai, "Rusya toplantı için iyi hazırlanmıştı ve toplantıdan çıkan ortak açıklama çok önemliydi. Bütün taraflar duygularını dile getirdi." dedi.

Toplantıda dört ülke (Rusya, Çin, ABD ve Pakistan) ile Türkiye'nin temsilcileri, Katar ve Afgan tarafların da konuştuğunu vurgulayan Karzai, bu toplantının Afganların bir arada çalışması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hamid Karzai, toplantının genel olarak çok verimli geçtiğini ifade ederek Moskova toplantısı sayesinde Afganistan konusunda büyük dünya güçlerinin bir araya geldiğini ifade etti.

Karzai, bir iş birliği ortamının olduğunu ve Afganistan'ın buna ihtiyaç duyduğunu belirterek "Afganlar tereddüt etmeden özgürce konuştu, şikayetlerini, taleplerini, önerilerini dile getirdi. Genel olarak toplantı mükemmeldi." diye konuştu.

Ancak ABD askerlerinin geri çekilmesi konusunun toplantının gündeminde olmadığına dikkati çeken Karzai, toplantının odak noktasının, büyük güçlerin Afganistan konusunda iş birliği ve Afganların bu fırsatı kendileri için kullanmaları olduğunun altını çizdi.