Katar'dan Afganistan'a ziyaret
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Kabil'de Afganistan'da kurulan yeni geçici hükümette başbakanlık görevini yürüten Molla Muhammed Hasan Ahund ile görüştü.
Afganistan 12.09.2021, 20:40
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Afganistan'daki geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ile görüştüğü bildirildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonun internet sitesinden verdiği habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Kabil'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Al Sani, ziyaret kapsamında Hasan ile bir araya geldi.
Al Sani'nin ziyaretinin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden ve hükümetin kurulmasından sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
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