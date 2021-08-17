'Kimseyi bilgilendirmeden ülkeyi terk etmeye çalışan Afgan yetkilileri havalimanında görmek iğrençti'

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirişi ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani dahil binlerce Afganın ülkeden kaçışı dünyayı sarsarken, ülkenin merkez bankası başkanı da kaçış hikayesini paylaştı.

Afganistan'da vekaleten merkez bankası başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Gani'nin danışmanı da olan Ajmal Ahmady, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pazar gecesi ABD'ye ait bir askeri uçakla ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Afgan hükümetinin bir haftada çok hızlı bir şekilde çöktüğünü, olayların gelişimini anlamakta çok zorluk çektiğini belirten Ahmady, Afgan ordusuna yukarıdan savaşmadan çekilmeleri yönünde talimatlar verildiği söylentileri olduğunu aktardı.

Kötüleşen güvenlik durumuna rağmen 12 Ağustos Perşembe gününe kadar işlemlere devam ettiklerini ancak Cuma günü işlemlerin kısıtlandığını, cumartesi günü de paniğin hızla arttığını belirten Ahmady, dolar/Afgani kurunun bir anda 83'ten 100'e fırladığını aktardı.

Kendisinin 13 Ağustos Cuma günü kaçtığı yönünde söylentiler ortaya çıktığını ancak kendisinin 14 Ağustos Cumartesi günü bile bankaları ve işlemcileri sakinleştirmek için çalıştığını belirten Ahmady, “O günün Kabil'in düşmesinden bir gün öncesi olduğuna inanmıyorum” dedi.

Cumartesi gecesi ailesinin kendisini aradığını ve çoğu hükümet yetkilisinin kaçtığını ilettiğini, bunu duyunca donup kaldığını belirten Ahmady, cumartesi gecesi gelen güvenlik değerlendirmesine göre Kabil'in düşüşünün 56 saat içinde olacağını öğrendiğini ve önlem olarak 16 Ağustos Pazartesi günü için uçak biletlerini satın aldığını söyledi.

15 Ağustos Pazar günü merkez bankası binasında çalışmaya gittiğini ancak gelen kaygı verici haberler üzerine bankayı terk edip havalimanına gittiğini belirten Ahmady, havalimanına vardığında hükümet yetkililerini ve meclis başkanını gördüğünü aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Server Daniş'in Katar'a, bakanlar ve diğerlerinin de Dubai'ye gitmek üzere havalimanında olduğunu gördüğünü ancak söz konusu uçakların iptal olduğunu, kendisinin 19.00'ta kalkacak Kam Air uçağına bilet bulduğunu, o sırada Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığını öğrendiklerini belirten Ahmady, 100 yolcu kapasiteli uçağa 300'ün üzerinde insan bindiğini ancak uçakta ne yakıt ne de pilot olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Daha sonra uçaktan indiğini ve havalimanında bir askeri uçak gördüğünü, insanların bu uçağa binmeye çalıştığını, güvenlik güçlerininse insanları uzaklaştırıp kendi elçilik personelini uçağa bindirmeye çalıştığını, silahların ateşlendiğini ve yakın meslektaşlarının kendisini uçağa ittirdiğini belirten Ahmady, “Böyle bitmemeliydi. Kimseyi bilgilendirmeden ülkeyi terk etmeye çalışan Afgan yetkilileri havalimanında görmek iğrençti. Bir geçiş planı olmadan ülkeden giden Cumhurbaşkanını affetmeyeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sarayını aradığını ve herhangi bir tahliye planı olup olmadığını sorduğunu belirten Ahmady, “7 yıllık görevin ardından sessizlikle karşılandım” ifadesini kullandı.

Kaçtıktan sonra Taliban'ın kendisini aradığını ve sorduğunu öğrendiğini belirten Ahmady, “Birçok kişisel düşmanım vardı. Belki de sadece selam vermek istemişlerdi” dedi.

Sözcü